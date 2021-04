그랜드 조선 제주, '더 리틀 트래블러' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 조선 제주는 5월 가정의 달을 맞아 패밀리 패키지 '더 리틀 트래블러(The Little Traveler)'를 출시했다고 22일 밝혔다. 10월31일까지 투숙 가능 상품으로 선보인다.

패키지는 바다, 숲, 하늘 3가지 테마로 조성된 조선 주니어 키즈룸에서의 1박, 뷔페 레스토랑 '아리아' 조식 3인 혜택을 담았다. 아리아에서는 제철 식재료, 제주 특유 식재료를 이용한 뷔페 메뉴를 선보인다. 별도의 키즈 스테이션도 구성됐다.

패키지 이용시 사계절 온수풀로 운영되는 가든풀에서 즐길 수 있는 카바나 이용권(2시간), 잇투오 스낵메뉴 핫도그 세트를 함께 구성했다.

그랜드 조선 제주 1층에 위치한 조선 주니어 키즈클럽에서의 케어 서비스도 포함된다. 액티비티팀 그랑 조이와 함께 보내는 하프데이 키즈 케어 서비스(3시간)가 함께 구성됐다.

패키지 출시를 기념해 선착순 100객실에는 프리미엄 덴탈케어 브랜드 '루치펠로(Rucipello)'의 어린이 치약&칫솔 세트를 제공한다. 2박 이상 투숙 시에는 10만원 상당의 조선 주니어 시그니처 아이템 '키즈 풀 로브(Pool Robe)'를 제공한다. 생일을 맞이한 조선 주니어들에게는 사전 예약 시 생일 왕관과 케이크를 선물한다.

더 리틀 트래블러 패키지 가격은 가격은 45만원부터(세금 별도)다. 가든풀&피크포인트 풀, 본관 피트니스&사우나와 등을 함께 즐길 수 있다.

