[특징주]포메탈·씨에스윈드·삼강엠앤티 등 풍력에너지 동반 상승

[아시아경제 이선애 기자] 풍력에너지 관련주가 일제히 상승세다. 인천시의 대단위 해상풍력발전단지 본격화 소식과 조 바이든 미국 대통령의 대규모 인프라 투자 발표 등의 각종 수혜가 예상되서다.

22일 오전 9시56분 현재 포메탈은 전일대비 5.30% 오른 5160원에 거래되고 있다. 장 초반 5330원까지 치솟았다. 장 초반 8만5500원까지 치솟은 씨에스윈드는 소폭 하락해 현재 전일대비 0.60% 오른 8만3600원을 기록중이다. 삼강엠앤티는 1.24% 오른 2만400원을 기록중이며, 장 초반 2만700원까지 올랐다.

