경기도, e스포츠 대학 캠퍼스 대항전 개최한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기·서울·인천 등 수도권 대학생을 대상으로 한 게임(e스포츠) 캠퍼스 대항전이 열린다.

경기도는 수도권 소재 대학 재학생이나 휴학생면 누구나 참여할 수 있는 'e스포츠 캠퍼스 대항전-새로운 경기'를 23일 참가 대학 모집을 시작으로 대학 대표 선발전, 예선전을 거쳐 6월 4~5일 본선까지 50일간 온라인을 통해 진행한다고 22일 밝혔다.

경기도가 주최하고 경기콘텐츠진흥원이 주관하는 이번 행사는 코로나19로 인해 침체된 대학문화를 부흥시키고 e스포츠를 통한 새로운 캠퍼스 문화 정착을 위한 것이다.

게임 종목은 대학생들에게 인기가 높은 ▲리그오브레전드(PC게임) ▲영원회귀:블랙서바이벌(PC게임) ▲카트라이더 러쉬플러스(모바일게임) 등이다.

리그오브레전드는 5대5 팀 대항전으로 진행된다. 우승팀은 300만원, 준우승팀에는 200만원의 상금이 주어진다.

영원회귀:블랙서바이벌은 개인전으로 진행되며 우승자는 200만원, 준우승자에게는 100만원의 상금이 제공된다.

카트라이더 러쉬플러스는 4대4 팀 대항전으로 진행되며 우승팀은 300만원, 준우승팀은 200만원의 상금을 받는다.

경기ㆍ서울ㆍ인천지역 소재 재학생 및 휴학생을 대상으로 하며 대회 참가를 위해서는 우선 각 학교 총학생회에서 대회 참가 신청의사를 밝혀야 한다.

학교 대표팀 선발을 위해 직접 대회를 운영하는 학교의 경우 대회 준비 및 운영을 위한 지원금을 각 학교에 지급한다. 대회 참가의사는 4월23일부터 5월8일까지 대회 운영사무국(02-3288-3511)에 문의하거나, 대회 홈페이지(http://www.2021gecl.kr/)를 통해 밝힐 수 있다.

대회 참가팀 접수는 4월23일부터 5월9일 까지다. 대회 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 다만 참가 신청 팀의 학교가 5월8일까지 대회 참가의사를 밝히지 않은 경우 해당 팀은 대회 참가가 제한된다.

임문영 도 미래성장정책관은 "e스포츠 캠퍼스 대항전은 비대면 시대에 학생들이 서로 소통하고 즐길 수 있는 행사"라며 "이번 대회가 코로나19로 침체된 대학문화를 살리는 데 도움이 될 수 있기를 바란다"고 전했다.

한편 이번 대회의 주요 본선 경기 및 결승전은 아프리카TV, 유튜브를 통해 인터넷 생중계된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr