[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 20일 제41회 장애인의 날을 기념해 장애인 및 장애인복지 유공자 표창 수여식을 개최했다.

이 날 행사는 표창수장자 7명(모범장애인 2명, 복지유공자 5명)과 가족이 참석한 가운데 표창장 수여 및 유 구청장의 인사말로 진행됐다.

유동균 구청장은 “우리 지역의 장애인을 위해 헌신해 주신 분들에게 표창을 드리게 돼 진심으로 기쁘게 생각하고 ‘약자를 위한 따뜻한 행정’을 구정운영 방향으로 삼도록 노력하겠다”고 말했다.

