티케이케미칼 티케이케미칼 104480 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 980 등락률 +21.17% 거래량 58,127,056 전일가 4,630 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 티케이케미칼, 대한해운 주식 190억원 규모 추가 취득대기업 간 빅딜! “해상풍력” 대규모 인프라 구축!! 주가 날아오를 최대 수혜 株!!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 자기주식 467만5998주 처분을 결정했다고 20일 공시했다. 처분예정금액은 249억2306만9340원이다. 목적은 재무구조 개선 및 대한해운 유상증자 재원 확보다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr