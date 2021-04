'은평정책연구 뉴스레터' 발행

이슈브리핑, 연구 focus, 은평목소리 등 다양한 콘텐츠 실려

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 구정 정책연구 소식을 공유하고 소통을 활성화하기 위해 은평정책연구 뉴스레터를 발행했다.

뉴스레터는 분기별로 연 4회 발행되며 직원 및 유관기관에 이메일로 발송되고 구 홈페이지 및 블로그에도 게시된다.

특히 이번 2021년1호에는 그린뉴딜의 주제로 은평의 그린뉴딜 사업 인포그래픽, 전문가 칼럼, 이슈관련 자료로 구성된 '이슈브리핑'부터, 정책연구단의 ‘대기오염 관리 도입방안 연구’ 및 은평에서 진행한 연구용역 소개가 담긴 '연구 focus', 포럼 영상, 주민의 목소리를 듣는 '은평목소리' 등이 실렸다.

2019년에 조직된 은평정책연구단은 2020년 도시재생, 복지, 문화, 시민참여, 교육 등 다양한 분야의 연구를 진행, 2021년에도 청년주택, 기본소득, 은평미디어 등 행정과 지역의 다양한 정책요구에 부응하기 위해 연구활동을 수행하고 있다.

김미경 은평구청장은 “뉴스레터를 시작으로 급변하는 시대 변화에 발맞춘 정책관련 정보를 제공하는 계기가 되고 강화된 소통 네트워크를 활용해 다양한 목소리를 듣고 담아내는 매체가 되길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr