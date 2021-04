강남구, 생활방역 희망근로 지원 사업 109명 모집

4워20일까지 만 18세 이상 구민 대상 … 공공시설 방역, 공공업무 긴급 지원 등 10개 분야

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 코로나19로 구직난을 겪는 취업 취약계층을 대상으로 14일부터 20일까지 생활방역 분야 ‘희망근로 지원사업’ 참여자 109명을 모집한다.

총 9억8000만원의 예산이 투입되는 이 사업은 실직과 휴·폐업, 무급휴직 등으로 경제적 어려움을 겪는 구민들에게 한시적이나마 일자리를 제공하기 위해 마련됐다.

선발자는 5월10일부터 9월9일까지 4개월간 근무하게 된다.

모집대상은 만 18세 이상의 근로능력이 있는 강남구민이며, 생계지원이 필요한 자를 우선 선발한다.

선발분야는 다중이용 공공시설 방역, 공공업무 긴급 지원, 골목상권경제 활성화 지원 등 10개 사업이다.

희망자는 필요서류를 구비해 관할 동주민센터를 방문하거나 워크넷을 통해 접수할 수 있다. 자세한 사항은 강남구청 홈페이지 채용공고를 참고하면 된다.

한편, 구는 15일 개관하는 강남구 코로나19 백신예방접종센터에 대비해 백신접종지원 분야에 82명의 희망근로자를 모집 완료, 이들을 백신센터와 동주민센터에 배치할 예정이다.

