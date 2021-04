진주시, 희망근로 일자리 780명 모집 … "생활방역 최우선 투입"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화와 관련, 진주형 2차 및 희망근로 일자리 사업에 41억원을 투입해 780명을 모집한다고 11일 밝혔다.

이번 공공일자리 사업은 ▲백신 예방접종 지원에 89명 ▲전통시장, 버스터미널 등 공공 이용시설, 보건소, 읍면동 지역방역사업에 338명 ▲깨끗한 환경조성, 공공시설물 관리, 행정지원 353명 등이다.

진주형 일자리 사업의 모집 기간은 4월 12일부터 16일까지다. 모집 대상은 사업개시일 현재 만 18세 이상부터 만 64세까지 근로 능력이 있는 자다.

근무 기간은 5월 3일부터 몇 달씩으로 사업유형에 따라 다르다. 백신접종지원은 7개월, 생활 방역 지원은 4개월, 그 외 사업은 3개월간 근무하게 된다.

1일 근무시간은 4~6시간이다. 급여는 시간당 8720원의 임금에 교통비 및 간식비, 주휴?연차수당이 추가로 지급되며 4대 보험 의무가입이 이뤄진다.

참여를 희망하는 시민은 신분증과 관련 서류 등을 준비하여 주소지 읍?면사무소나 동 행정복지센터에 신청하면 된다. 단, 공공일자리 사업 중복 참여자, 실업급여 수급권자, 공무원 가족, 공적연금 수령자 등은 참여가 제한된다.

진주시 관계자는 "이번 2차 진주형 일자리 제공으로 전 시민 백신접종 지원과 지역방역 등 코로나19로부터 시민들의 건강을 지키고 안정적인 생계 보장에 크게 이바지하게 될 것"이라고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr