롯데호텔 서울, '쉐어 유어 러브(Share Your LOVE)' 캠페인 진행

롯데호텔 서울, '쉐어 유어 러브(Share Your LOVE)' 캠페인.

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 호텔에 투숙하면서 따뜻한 마음도 전할 수 있는 '쉐어 유어 러브(Share Your LOVE) 캠페인'을 진행한다고 11일 밝혔다.

롯데호텔 서울에서 4월30일까지 선보이는 상품은 객실 1박, 조식 2인의 기본 구성으로 메인 타워와 이그제큐티브 타워 중 투숙 객실을 선택할 수 있다. 원하는 시간에 자유롭게 체크인해 24시간 동안 투숙할 수 있는 특전이 포함됐다. 요금은 24만1500원부터다(세금 및 봉사료 별도).

119레오의 친환경 에코백이 함께 증정된다. 119레오는 매년 1만벌 가까이 버려지는 폐 방화복을 업사이클링한 패션 소품을 판매해 수익금의 일부를 암 투병 소방관에게 기부하는 사회적 기업이다.

롯데호텔 서울 관계자는 "지난해 어려운 상황 속에서도 롯데호텔을 사랑해 주신 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 기획한 캠페인"이라며 "앞으로도 일상 속 영웅들을 응원하고 마음의 온기를 나눌 수 있는 상품을 제안해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 롯데호텔은 코로나19 상황에서 헌신하고 있는 의료진을 위한 다양한 사회 공헌 활동을 이어오고 있다. 지난해 3월 롯데호텔 서울과 월드는 대구 지역 의료진을 응원하기 위해 단팥빵 2000개를 전달했고, 지친 의료진과 시민들을 응원하기 위해 글로벌 체인 호텔을 중심으로 호텔 외관을 특정 문구 및 모양으로 점등해 메시지를 전달하는 '호프 포 올(Hope For All)' 캠페인도 진행한 바 있다. 지난해 11월에는 코로나19 극복에 힘쓴 의료진 및 질병관리본부 임직원 등을 대상으로 출시한 '디어 히어로즈' 패키지 수익금의 일부를 사랑의열매 사회복지공동모금회에 기부했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr