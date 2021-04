[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 9일 오후 영등포구 문래동에 위치한 도시텃밭에서 ‘도시농업의 날’ 기념 농사 체험에 참여해 모종을 심고 있다.

채 구청장은 이 날, 문래동 지역사회보장협의체, 자원봉사 연합회, 장애인 사랑나눔의 집 회원들과 텃밭을 분양받은 구민들과 함께 상추, 쌈 채소 모종심기, 밑거름 주기 등 텃밭을 가꾸며 소통하는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 "주민들이 근거리에서 직접 농작물을 재배하며 수확의 기쁨도 누릴 수 있도록 도시텃밭 조성과 활성화를 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

