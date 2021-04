[아시아경제 황윤주 기자] 9일 오후 5시 14분께 충남 천안시 서북구 두정동의 한 건물에서 불이 났다.

3층 상가에서 시작된 불은 25분여 만에 꺼졌지만, 상가 안에 있던 12명이 연기를 마시고 인근 병원에서 치료를 받고 있다.

건물에는 검도관을 비롯해 학원이 1∼2곳 있는 것으로 전해졌다. 연기를 마신 사람 중 학생도 일부 포함됐지만 모두 경상이라고 소방당국은 밝혔다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

