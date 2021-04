[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 지난해 두 차례 개최한 소상공인 워킹스루 판매점의 성공에 힘입어 올해에도 상·하반기로 나눠 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 소상공인 소비촉진 행사는 내달 1일, 2일 신세계백화점 광장에서 열린다.

행사는 소비자 동선 1m 이상 유지, 마스크 착용 등의 방역 수칙을 철저히 준수해 한 방향으로 걸어가며 물건을 구매하는 워킹스루 형태로 진행된다.

김해시에 사업장을 둔 소상공인은 누구나 참여할 수 있다. 참여 신청은 19일까지 김해시 소상공인연합회 이메일 또는 팩스로 신청서를 제출하면 된다.

자세한 사항은 김해시 소상공인연합회로 문의하면 된다.

양대복 소상공인연합회장은 “착한 가격의 우수한 제품을 선보일 수 있는 장이 될 수 있도록 준비하겠다”며 “지역경제 살리기에 동참하는 착한 마음으로 행사를 찾아주시기를 바란다”고 말했다.

