무안소방서, 인명 구조한 요양보호사 박정엽 씨 표창 수여

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 9일 무안군 해제면 연립주택에서 발생한 화재 시 인명구조에 공이 있는 군민 박정엽(66·여) 씨에게 표창을 수여했다고 밝혔다.

요양보호사인 박정엽 씨는 지난달 9일 오전 7시 45분께 평소처럼 요양 보호차 방문 중인 주택에서 화재경보기의 소리를 듣고 집안에 거동이 불편한 88세의 할머니가 있음을 알고 연기가 가득 찬 집안에 들어가 할머니를 구조하고 주위에 알려 큰 재난이 될 뻔한 화재를 막은 공을 인정받아 표창받았다.

박원국 서장은 “연기가 가득 찬 상황에서 선뜻 용기가 나지 않았을 텐데 위험을 무릅쓰고 이웃 사랑을 실천한 용기에 경의를 표한다”며 “화재경보기와 소화기의 중요성을 일깨우는 화재라며 모든 군민이 가정에 주택용 기초 소방시설을 꼭 갖춰주기를 당부한다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr