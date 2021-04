[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 9일 최병암 산림청장이 강릉시 소재 강원도동해안산불방지센터를 찾아 코로나19 예빵 및 대형 산불대응 태세를 점검했다고 밝혔다. 최 청장은 이 자리서 해마다 4월~5월 대형 산불이 집중발생(연중 60%)하는 점을 들어 산불대응에 만전을 기할 것을 현장 관계자들에게 주문했다. 최 청장(오른쪽 첫 번째)이 센터 관계자들과 현장 산불대응 상황을 점검하고 있다. 산림청 제공

