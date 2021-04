민주당 2030 의원들 '자성'…"벌거벗은 임금님 된 건 아닌가"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 20~30대 의원들이 도종환 비상대책위원장을 만나 자성과 함께 특히 청년층을 위한 진정성 있는 노력을 강조했다.

9일 국회 본청 민주당대표 회의실에서 열린 간담회에서 도 위원장은 "5명의 2030 의원들께서 용기있는 기자회견을 해주셨다"면서 "보궐선거 참패 요인을 야당 탓, 언론 탓, 청년 탓으로 돌린 것에 동의할 수 없다고 입장 표명했다. 뼈아픈 의견을 들어야겠다는 생각으로 뵙고자 했다"고 말했다.

오영환 의원은 "선거에 져서가 아니라, 불과 1년 사이에 민심이 이렇게 멀어진 이유에 대해 2030 의원들이 문제의식을 가졌는데, 당도 그 문제 의식을 공유하고 해법을 비대위 차원에서 즉각 들으려는 자리 마련한게 다행스럽다"고 했다.

전용기 의원은 "사실 우리가 2030 에게 무관심했던 건 사실이라고 생각한다. 남녀갈등이라든지 불평등을 외면했고, 뼈아쁘게 반성하고 성찰해야 한다"면서 "청년들은 다 걱정이다. 민주당이 알아줄 수 있다면, 그런 사회를 만들어줄 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.

이소영 의원은 "이번 재보궐 선거가 우리 당 공직자의 성비위 문제로 발생했고, 우리 당의 책임으로 제1, 2 도시에서 선거를 한 상황임에도 9개월간 우리 당의 대처를 보면 매우 부끄럽고 부족했다"면서 "새로운 지도부가 들어서도 이 문제에 대해서는 철저하게 복기하고 문제점 진단하고, 했어야 할 것이 무엇이었는지 고백하고 대안 마련하는 것이 필수적"이라고 지적했다.

장경태 의원은 "항상 어려울때는 힘든 사람이 아프다. 청년도 당연히 속한다"면서 "이번에 솔직하게 선거에 임했어야 한다고 생각한다. 부동산 실패, 일자리 실패라고 생각한다"고 말했다.

장철민 의원은 "최근에 가장 많이 느껴진 것은 부끄러움"이라며 "벌거벗은 임금님에 대해 많이 생각했다. 국민 모두 알고 있고, 우리 스스로도 알고 있는데, 벌거벗은 임금님이 된 건 아닌가"라고 비판했다.

그러면서 "반성 과정에서 어떤 것을 지켜나가고 어떤 것을 버려야 하는지, 무엇을 지켜야 할 지, 무엇을 버려야 할 지, 청년 의원들부터 해나가겠다고 생각했다"고 말했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr