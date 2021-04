'에이디엠코리아㈜' 코스닥 상장심사 통과

[아시아경제 황준호 기자] 임상 전문 CRO 기업인 에이디엠코리아(주)가 한국거래소 상장심사를 9일 통과했다. 오는 6월 예정대로 상장이 이뤄진다면 국내 신약 개발 관련 임상 CRO 중에서는 첫 상장 사례가 될 것으로 예상된다.

에이디엠코리아는 지난해 11월26일부터 한국거래소 코스닥 상장심사를 진행해왔다. 하나금융투자가 상장 주관을 맡아 진행했다. 주요 기관 투자자는 컴퍼니케이파트너스, 기업은행 등이다.

에이디엠코리아 측은 이번 상장 심사 통과에 대해 지난해 5월 임상 CRO 업체인 드림씨아이에스가 처음으로 코스닥 상장에 성공했지만 이 회사 주요 주주가 중국 CRO 기업인 타이거메드인 것을 감안하면 에이디엠코리아의 상장은 국내 임상 CRO 기업의 첫번째 상장이라고 볼 수 있다고 했다.

에이디엠코리아 측은 "신약 출시와 밀접한 관계가 있는 신약 임상에 사업을 추진하고 있으며 특히 글로벌 임상에 특화된 기업"이라고 소개했다. 에이디엠코리아는 모비스 모비스 250060 | 코스닥 증권정보 현재가 3,085 전일대비 80 등락률 -2.53% 거래량 4,730,750 전일가 3,165 2021.04.09 13:20 장중(20분지연) 관련기사 모비스, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.05%모비스, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.18%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 가 2019 년 1 월에 지분 43.87%를 인수해 자회사로 편입한 회사다.

회사 측은 이어 "지난해 에이디엠코리아의 총 매출액에서 임상이 차지하는 비율에서 80% 수준"이라며 "향후 글로벌 사업 전개와 개발 중인 신약에 대한 라이선스 아웃을 성공적으로 진행킬 계획"이라고 설명했다.

에이디엠코리아는 기업설명회(IR)과 공모 과정을 통해 오는 6월께에는 상장을 완료할 수 있을 것으로 예상했다.

