스파이더맨, 내년부터 넷플릭스에서만 본다

넷플릭스, 소니픽처스와 5년 독점계약

스파이더맨·베놈 시리즈 등

내년부터 제작·배포 전 영화

극장 개봉후 독점 스트리밍

넷플릭스 전용 영화도 제작

[아시아경제 권재희 기자]세계 최대 동영상 스트리밍 업체 넷플릭스가 할리우드의 대형 제작사 소니픽처스와 5년간 독점 방영 계약을 체결했다. 이에 따라 앞으로 소니픽처스가 만들고 배포하는 모든 영화는 영화관을 제외하고는 오직 넷플릭스를 통해서만 볼 수 있게 됐다.

8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 넷플릭스는 이같은 내용의 영화 스트리밍 계약을 소니픽처스와 체결했다고 밝혔다. 넷플릭스는 내년부터 소니픽처스의 영화들이 영화관에서 개봉한 후 자사 플랫폼에서만 독점적으로 방영할 수 있는 권리를 확보했다.

또한 소니픽처스는 영화관 개봉이 아닌 오직 넷플릭스 전용 영화도 1년에 2~3편 제작하기로 했다. 넷플릭스가 방영할 소니픽처스의 영화 중에서는 ‘스파이더맨’과 ‘베놈’, ‘모비우스’ 시리즈가 포함돼 관심이 모아지고 있다.

당초 스파이더맨은 ‘어벤져스’ 시리즈 중 하나로 대부분의 마블 시리즈는 디즈니 자회사인 마블 스튜디오가 제작하고, 디즈니의 스트리밍 플랫폼인 디즈니플러스를 통해 방영되고 있다.

하지만 마블 코믹스는 디즈니에 인수되기 이전 한때 경영이 어려웠던 시절에 히어로 캐릭터들의 판권을 여기저기 내다 팔았고, 스파이더맨 만화에 나오는 각종 캐릭터에 대한 권리는 현재 소니픽처스가 보유하고 있다.

넷플릭스는 이번 계약으로 브래드 피트, 레이디 가가 등이 출연하는 액션 영화 ‘불릿 트레인’과 인기 비디오 게임에 기반한 영화 ‘언차티드’, ‘주만지’와 ‘나쁜 녀석들’의 후속작 등 소니픽처스의 향후 흥행 기대작도 방영할 예정이다.

