KT, 베트남 음원 스트리밍 시장 입성…지니뮤직 플랫폼 수출

베트남 텔레비전 자회사와 MOU 체결

지니뮤직 플랫폼 사업모델 현지화

K팝 음원 유통 위한 전략 수립

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,718 전일가 27,900 2021.04.09 09:51 장중(20분지연) 관련기사 KT SAT, 인도네시아에 '무궁화위성 7호' 띄운다KT, AI로봇으로 관광도시 부산 진출KT, 장애인 일자리창출 앞장…노사 힘 모은다 close 가 국내 기업 최초로 베트남 현지에서 음원 스트리밍 사업을 추진한다.

KT가 베트남 정부 중앙방송 베트남 텔레비전(VTV)의 종합유선방송사업자(SO) 자회사인 베트남 텔레비전 케이블(VTV케이블)과 '음원 스트리밍 사업 추진을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 9일 밝혔다. 화상 방식으로 진행된 업무 협약에는 문성욱 KT 글로벌사업본부장과 브이 후이 남 VTV케이블 대표가 참석했다.

양사는 이번 MOU를 계기로 KT 그룹사인 지니뮤직의 플랫폼 사업 모델을 현지 고객의 음원 소비 수요에 최적화하고 K팝 음원을 유통하기 위한 전략을 수립한다.

양사는 베트남판 지니뮤직 서비스 추진을 위해 특별전담 태스크포스(TF)를 구성하기로 했다. 세부적인 협력 내용은 ▲GTM(Go-To-Market) 음원 스트리밍 사업 모델 및 연계 서비스 기획 ▲플랫폼 설계 및 운영 시스템 구축 ▲K-POP 음원 유통·지식재산권(IP) 관리 등이다.

특히 KT는 지니뮤직의 ABC(AI, BigData, Cloud)에 기반을 둔 음원 스트리밍 사업 노하우를 전수한다. KT는 ▲AI 기술을 통한 음원 플랫폼 개인화 ▲고객 빅데이터 기반 UX 적용 ▲음악 메타 데이터베이스(DB) 구축 ▲음원 유통 및 지적재산권(IP) 관리를 위한 시스템 운영 등을 지원한다.

향후에는 플랫폼 구축 사업을 추진하며 인터넷TV(IPTV), 온라인동영상서비스(OTT) 등 미디어 콘텐츠 사업으로 협력 범위를 확대할 예정이다.

문성욱 KT 글로벌사업본부장은 "이번 MOU 체결을 계기로 KT의 디지털 플랫폼(Digico) 경쟁력을 글로벌 미디어 콘텐츠 시장에서 입증했다"고 말했다. 조훈 지니뮤직 대표는 "베트남 정부 방송과 다양한 플랫폼 사업 협력을 추진해 K팝 콘텐츠 플랫폼의 가치를 세계에 알리고 신한류를 확산하겠다"고 밝혔다.

브이 후이 남 VTV케이블 대표는 " KT의 우수한 DX 역량과 양질의 K-콘텐츠 IP가 공급된 획기적인 음원 스트리밍 서비스를 기대한다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr