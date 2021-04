정부 "미얀마 사태에 따른 기업 부정영향 최소화 지속 지원할 것"

산업부, 미얀마 진출기업 상황점검회의 개최

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 미얀마 정세 변화에 따른 우리 기업과 국민에 대한 부정적 영향이 최소화될 수 있도록 지속적으로 지원하기로 했다.

산업통상자원부는 9일 대한상공회의소에서 나승식 통상차관보 주재로 주요 미얀마 진출기업 및 관련 기관들과 함께 '미얀마 진출기업 상황점검회의'를 열고 현지 동향을 공유하는 한편 기업의 애로사항, 지원방안 등을 논의했다.

산업부는 올 2월 미얀마 사태 발생 이후 두 차례에 걸친 통상협력국장 주재 상황점검회의를 개최해 상황변화를 파악해 왔다. 특히 최근 미얀마 사태 심화 및 위기·여행경보 상향 등을 감안해 이번에는 상황점검회의를 통상차관보 주재로 격상해 개최했다.

이날 회의에 참석한 대한상공회의소와 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등 관련 기관들은 미얀마 정세 변화 및 현지 진출기업 동향 등에 대한 정보를 공유했고, 기업들은 경영애로 해소 및 기업인 안전 보장을 위해 정부가 관심을 갖고 지원해줄 것을 요청했다. 이 자리에서 나 차관보는 "현지 교민과 기업의 안전을 위해 기업별로 신속한 대응과 조치를 해달라"며 "정부의 지원이 필요한 사항에 대해서는 관계부처간 협의를 통해 적극적으로 지원을 검토하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr