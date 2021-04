[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 출신 배우 수지가 반가운 근황을 전했다.

최근 수지는 자신의 인스타그램을 통해 "셀카 넘 오랜만"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 수지는 은은한 조명을 배경으로 흰색 니트 상의를 입고 셀카를 찍고 있는 모습이다. 특히 청순한 비주얼이 보는 이의 시선을 사로 잡는다.

한편 수지는 지난 1월 23일 데뷔 10주년을 기념하는 언택트 팬서트 'Suzy: A Tempo'를 통해 팬들과 만났다.

