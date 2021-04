아이파크몰, 친환경 탈(脫)플라스틱 '고고챌린지' 참여.

"비닐쇼핑백 사용은 줄이GO, 친환경 종이 쇼핑백 사용은 늘리GO"

어반네이쳐 테마에 맞춰 도심 속 자연 느낄 수 있는 친환경 쇼핑몰로



[아시아경제 김유리 기자] HDC아이파크몰이 환경부의 릴레이 캠페인 '고고챌린지'에 동참했다고 8일 밝혔다.

'고고챌린지'는 지난 1월 환경부가 시작한 릴레이 캠페인으로 일회용품과 플라스틱을 줄이기 위해 생활 속에서 멀리해야 할 습관 한 가지와 실천해야 할 습관 한 가지를 정하고 사회관계망서비스(SNS)에 약속한 내용을 공유한 뒤 다음 주자를 추천하는 방식으로 진행된다.

아이파크몰의 이번 고고챌린지 참여는 미쉐린가이드코리아로부터 지명을 받아 진행됐다. 아이파크몰은 공식 인스타그램 계정을 통해 일상 속 비닐 쇼핑백 사용을 줄이고, 친환경 종이 쇼핑백 사용을 확대 해나갈 것을 약속했다.

아이파크몰은 "탈-플라스틱, 일회용품 사용 줄이기 활동 외에도 도심 속 자연 '어반 네이쳐(Urban Nature)' 라는 메인 테마를 바탕으로 친환경 건축, 에너지절감, 온실가스 배출 감소 등 폭넓은 영역에서 친환경 경영을 실천 하고 있다"고 말했다.

아이파크몰은 "2004년도 준공 후 지속적인 영업면적 확장 및 매출 상승에도 불구하고 지난해 에너지 사용량을 직전 12개년 연평균 에너지 사용량 대비 33.2% 절감했다"고 했다. 친환경 쇼핑환경 구축, 고효율 기자재 사용, 효율적인 설비운영 등으로 정부 에너지 절감 정책에 동참한 결과 '2019년 친환경 건설 산업 대상 환경부장관상', '2019 한국에너지대상 산업통상자원부 장관 표창', '2020 건축물 온실가스·에너지 우수 사례 성과 공유회 국토교통부 장관 표창'을 수상하기도 했다.

아이파크몰 관계자는 "아이파크몰은 더 가든, 아쿠아링, 더 테라스 등 도심 속에서 자연을 체험하며 휴식과 여유를 경험할 수 있는 친환경 공간을 제공하고 있다"며 "이번 고고챌린지 참여를 통해 환경 보호를 할 수 있는 다양한 활동을 지속적으로 늘려 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr