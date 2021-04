[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 7일 콤텍시스템 콤텍시스템 031820 | 코스피 증권정보 현재가 1,565 전일대비 15 등락률 +0.97% 거래량 3,330,485 전일가 1,550 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 콤텍시스템, '아크릴과 MOU' AI데이터센터 사업 진출【화제의테마】 "주가는 당신을 기다리지 않아" 지금 꼭 잡을 종목 TOP4콤텍시스템, 시스코 시스템즈 ‘DevNet Specialization’ 자격 취득 close 에 타법인 주식 또는 출자증권 취득설 및 그 구체적인 내용에 대한 조회공시를 요구했다. 답변시한은 오는 8일 오후 12시까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr