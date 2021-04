[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국마사회 부산동구지사는 4월 1일 오후 부산 동구 사회복지단체인 자성대노인복지관을 방문해 청소 봉사활동을 했다.

이번 봉사활동에 부산동구지사 직원 4명이 참여했다.

이들은 코로나19 확산 방지를 위해 복지관 내부 활동을 피하고, 외부 환경정리와 도로 청소 활동을 펼쳤다.

봉사활동에 참여한 한 직원은 “코로나로 모두가 힘든 상황이지만 작은 봉사활동으로 지역사회에 도움이 되고 싶다. 함께 힘내서 어려운 시기를 잘 이겨내면 좋겠다”고 말했다.

한국마사회 부산동구지사는 자성대노인복지관에 기부금 전달을 통해 저소득 어르신 주거환경 개선사업, 무료급식사업 등을 지원해 왔다.

