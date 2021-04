육아휴직 갔다 돌아온 그녀 … 경마 경주 복귀 1주만에 첫승

부산경남경마공원 대표 여성기수 김혜선, 1년 공백도 무색

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 육아휴직 1년간의 공백도 그녀를 멈출 수 없었다.

부산경남경마공원 대표 여성 기수인 김혜선 씨가 지난 4일 부경 1경주(국6등급,암,1200m) 우승으로 복귀 후 첫 승리를 신고했다.

김 기수는 1년간 육아휴직에서 복귀한 지 1주 만이다.

김혜선 기수는 ‘해운대바다(한국·암·3세·4조, 임금만 조교사)’에 올라 2위로 출발했다.

이후 선두그룹에서 각축을 벌이며 레이스를 펼치다 직선주로에 들어서면서 앞엔 아무도 없었다.

단독선두로 치고나간 김 기수는 2위와 8마신 차로 결승선을 통과했다.

김혜선 기수는 한국경마 역사상 여성기수로서는 최초로 대상경주(2017년 코리안오크스) 우승 전적이 있으며, 통산전적 3587전 283승으로 300승 달성을 앞두고 있다.

