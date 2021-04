비비큐, 인기 사이드 메뉴 4종 무료 증정

[아시아경제 임혜선 기자]치킨 프랜차이즈 제너시스 비비큐가 자사 애플리케이션(BBQ앱)에서 전 메뉴 주문시 인기 사이드 메뉴 4종을 무료로 증정하는 '내 맘대로 사이드' 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

오는 18일까지 진행되는 이번 프로모션은 BBQ앱에서 전 메뉴 주문 시 사용할 수 있는 ‘사이드 메뉴 4종 무료 쿠폰’을 제공한다. 무료 증정되는 사이드 메뉴는 랜덤치즈볼(6개), 멘보샤(5개), 우유튀김(6개)&케이준 감자, 게살크림고로케(2개)로 총 4종이다.

이번 프로모션을 통해 사이드 메뉴 신제품인 겉은 바삭하고 달콤한 우유크림으로 채워져 입안에서 사르르 녹는 식감이 일품인 ‘우유튀김’과 바삭한 고로케 안에 고급진 홍게살과 부드러운 생크림이 조화를 이룬 ‘게살크림고로케’가 제공된다.

최근 외식 업계에서는 비대면 수요가 늘어남에 따라, 자사앱을 강화하며 충성 고객 확보에 나서고 있는 가운데 BBQ는 지난해부터 발빠르게 소비자 니즈와 트렌드를 파악해 자사앱 마케팅을 지속해오며 매출 성장세를 기록하고 있다. BBQ 자사앱 회원인 ‘딹 멤버십’ 가입자는 현재 255만명이 넘었다. 지난 2~3월 진행한 황금올리브 속안심 증정 프로모션 기간 동안 BBQ 자사앱 매출은 전년 대비 20% 증가한 것으로 나타났다.

한편 BBQ 자사앱에서 주문 시 사이드 메뉴뿐만 아니라 ‘플레이스테이션5(PS5)’ 당첨 기회도 준다. 이달 말까지 자사앱을 통해 치킨 한 마리 이상 주문하는 고객에게는 ‘PS5 응모권’이 즉시 발급되며, 매주 추첨을 통해 플레이스테이션5가 경품으로 증정한다.

