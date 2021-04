"업계 최고 수준 처우" 마켓컬리, 개발자 모시기 합류

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 지난 6일 '스타트업 코딩 페스티벌 잡페어(스코페 잡페어)' 개발자 실시간 채용 설명회를 개최했다고 7일 밝혔다.

지난달 20일과 27일 이틀간 진행한 '스타트업 코딩 페스티벌 2021'은 실력 있는 개발자를 새롭게 발굴하고 개발자들의 성장을 지원하기 위해 국내 최초로 개최된 행사다. 7000여명의 개발자가 지원해 역량을 발휘했다. 마켓컬리 외 브랜디, 소카, 왓챠, 오늘의집, 번개장터 등 6개 스타트업이 참여했다.

스코페 잡페어는 '스코페 2021'의 일환으로 진행되고 있다. 4월4일부터 9일 매일 오후 8시부터 10시30분 스코페에 참여한 참여한 6개사의 실시간 채용설명회로 진행 중이다. 컬리는 국내 스타트업과 개발자 커뮤니티의 성장을 독려하고, 실력이 검증된 우수 개발자를 채용하기 위해 6일 행사를 진행했다고 설명했다.

이번 채용 설명회에는 김슬아 대표와 임상석 개발총괄 리더, 조문옥 커머스 개발총괄 리더 외에 커머스 개발자 4명, 물류 개발자 2명 등 실무 담당자들이 패널로 참여했다. 컬리의 성장 스토리와 개발 과제, 개발 문화에 대한 현장감 있는 이야기에 많은 개발자가 실시간 질문 답변에 참여했다.

회사는 "행사에 참여한 개발자들은 컬리의 성장성과 이슈, 개발팀의 업무 방식 등에 대해 날카로운 질문을 던졌다"고 말했다. 컬리 개발자들은 공통적으로 "컬리는 문제 해결을 위해 실수까지도 투명하게 공유해 다음에는 문제가 발생하지 않도록 협력, 보완하는 개발문화를 가지고 있다"고 설명했다. 이어 "개발자들이 자유롭게 역량을 펼칠 수 있도록 열린 성장의 기회를 제공하는 컬리와 함께 성장할 많은 개발자들을 기다리고 있다"며 기대감을 표했다.

컬리에는 현재 90여명의 개발자가 근무하고 있다. 올해도 e커머스, 물류 서비스를 포함한 엔지니어링 전 분야에서 개발자를 100명 이상 채용할 계획이다. 앞으로 함께 성장하고자 하는 신규 개발자들의 지원도 가능하다. 현재도 3년차 이하 개발자가 약 10% 근무하고 있다. 컬리는 "능력 기반의 개발자 채용을 위해 업계 최고 수준의 처우와 복리후생 등을 제공할 계획"이라고 말했다.

