"아이·반려동물이 주인공" 호텔업계, '봄캉스' 키워드 바뀌었다

데이트·파티 등 연인·친구와 함께하는 호캉스서

'가족과 안전한 휴식' 분위기 변화…집중 마케팅

'내 인생 첫 회원권' 등 아이 주인공인 패키지 나와

반려인 1500만 시대 '펫캉스' 확대…상품 속속 출시

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19 2년 차, 봄맞이 ‘호캉스(호텔+바캉스)객’을 타깃으로 하는 호텔업계의 마케팅 키워드에도 변화가 생겼다. 과거 연인·친구와 함께하는 호캉스를 전면에 내세웠다면 현재는 ‘소규모로, 사적인, 안전한 휴식’에 초점을 맞춰 가족과 함께하는 호캉스가 중심이 됐다.

◆2021년 '봄캉스' 키워드는 '아이'

한화호텔앤드리조트는 '내 인생 첫 회원권'을 콘셉트로 한 어린이 멤버십 '키즈Q'를 업계 최초로 출시했다. 숙박과 조식을 넘어 아쿠아리움, 워터파크, 키즈카페 등 키즈시설과 다양한 레저시설을 무료로 제공하는 '업그레이드 회원권'이다. 여행의 주체를 자녀로 설정하고, '아이가 자신의 회원권으로 어른을 모신다'라는 발상이다. 회사 관계자는 "코로나19 확산 이후 안전하고 특별한 휴식을 원하는 가족 고객의 요구를 반영했다"며 "꾸준한 문의가 이어지고 있다"고 말했다.

그랜드 하얏트 인천이 최근 내놓은 패키지도 주인공이 어린이다. '봄날의 피크닉'을 테마로 숙박과 조식, 스낵이 담긴 피크닉 가방과 영종도 관광 테마 지도, 스티커 등을 패키지에 담았다. 제공되는 피크닉 가방엔 숙박권, 식사권 등의 경품 교환권도 넣어 재미를 더했다.

◆반려인 1500만, '펫캉스'도 인기

부티크 호텔 레스케이프는 펫캉스와 스튜디오 촬영을 묶은 패키지를 선보인다. 지난해 레스케이프 펫 패키지 예약이 전년 대비 약 3.5배 상승하는 등 큰 인기를 끌면서 올해 새로운 기획 상품을 내놓은 것이다. 반려견과의 레스케이프 투숙, 반려동물 전문 포토그래퍼 염호영 작가의 스튜디오 '오디너리독스' 촬영권 등이 패키지에 포함된다. 레스케이프는 반려인 급증에 따라 호텔 9층 전체를 펫 전용 플로어로 만들었다. 반려견을 동반해 함께 투숙할 수 있는 객실(14실)을 별도 운영하는 한편, 레스토랑 팔레드 신에도 반려동물 동반 룸을 따로 뒀다.

이마트는 '이마트·소노펫 여행 패키지'를 판매한다. 소노호텔앤리조트의 반려동물 동반 호텔 객실 숙박권과 반려동물 놀이시설인 '플레이그라운드' 무제한 이용권, 몰리스에서 판매하는 반려동물 대표 간식과 장난감 등을 묶은 상품이다. 소노호텔은 '홍천 비발디파크' 157실 등을 반려동물을 동반할 수 있는 펫호텔로 운영 중이다.

밀레니엄 힐튼 서울은 이달 반려견 전문 훈련 프로그램을 호텔에서 받을 수 있는 펫 패키지를 내놨다. 매주 금요일 VIP 패키지 투숙객을 대상으로 반려견 교육 전문기관 왈스 대표 훈련사가 진행하는 산책 및 예절 교육 프로그램이 진행된다. 업계 관계자는 "코로나19 시대, 가족과 함께 안전한 휴식을 원하는 고객이 늘었고, 실제 판매율도 좋아 이 같은 패키지 역시 늘어나게 된 것"이라며 "당분간은 이 같은 분위기가 이어질 것으로 본다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr