[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 오는 21일까지 '인천 문화콘텐츠산업육성 제작지원 사업'에 참여할 기업을 모집한다.

인천시 문화산업진흥지구 조성 사업의 하나인 이 사업은 지속적인 서비스 제공과 수익 및 신규 비즈니스 모델 창출 가능성이 큰 문화콘텐츠 개발과 제작을 지원한다.

지원 분야는 문화콘텐츠, 융합콘텐츠, 콘텐츠IP 라이선싱 등 3개 부문으로 모두 6개 과제를 선정해 한 과제에 많게는 1억원까지 지원할 예정이다.

지원 대상은 본사를 인천에 둔 문화콘텐츠 제작기업으로, 기업지원정보제공 사이트 비즈오케이를 통해 신청하면 된다.

인천TP 관계자는 "인천시 정책 현안 과제와 연계한 문화·융합콘텐츠, 콘텐츠IP 라이선싱 등을 지원할 예정"이라며 "우수한 콘텐츠 제작 능력을 갖춘 창업 초기 새내기 기업의 발굴·성장 지원에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr