경북도, 경산에 공공주도 '클라우드 데이터센터' 개소

지역내 유일의 산업데이터센터…데이터 저장, AI솔루션 등 제공

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 7일 지역 최초로 경북 IT융합산업기술원에 도내 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 '경북클라우드데이터센터'를 개소한다고 밝혔다.

경북 클라우드 데이터센터는 2020~2022년 3년간 총 30억원(도비 9억원, 시비 21억원)을 들여 지역 주력산업의 제조 과정에서 발생하는 데이터의 수집·축적 그리고 데이터를 활용한 기업지원 서비스를 제공하기 위해 기획된 사업이다.

구체적으로 576코어, 4,806GB램, 1,290TB스토리지 규모로 구축하게 되며, 이는 중소기업 300여개사까지 지원 가능한 규모다.

클라우드는 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만하면 시간과 장소에 구애 받지 않고 데이터를 이용할 수 있는 것을 의미한다. 저장 용량도 크기 때문에 산업현장에서 나오는 대용량의 빅데이터를 빠르게 저장할 수 있다.

국내 클라우드 시장 규모는 2019년 1조2000억원 규모에서 2023년 2조2500억원 규모로 증가될 것으로 예상되고 있다. 연평균 16.6% 성장이 예상되는 유망 산업이지만 중소기업에게는 여전히 비용부담과 낮은 수용성으로 인해 확대되지 못하고 있는 실정이다.

이에 따라 경북도는 '공공 클라우드 인프라' 개념으로 접근, 비용을 대폭 낮춰 중소기업들이 실질적으로 이용할 수 있도록 민간 클라우드 인프라의 1/3수준 요금으로 서비스를 제공할 수 있도록 추진하고 있다.

하대성 경제부지사는 "4차산업에서 데이터는 쌀과 같은 존재라면서 데이터 기반 비즈니스의 필수재인 클라우드 인프라를 지방정부가 제공하는 것 자체가 큰 의미를 지닌다"며 "경북클라우드데이터센터를 기업들이 더욱 쉽게 활용하고 다양한 가능성을 모색할 수 있도록 산학협력 체계 구축 등 정책 플랫폼을 만들어 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr