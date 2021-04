이재명 "중장년·노인, 교육·일자리·복지 경기도가 책임지겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 중장년과 노인들을 위해 경기도가 전국 광역자치단체 최초로 400억원을 투입해 교육ㆍ일자리ㆍ취업지원에 나선다며 더 많은 사업을 펼치겠다고 밝혔다.

이 지사는 6일 페이스북을 통해 "요즘 은퇴한 할아버지 드라마 '나빌레라'를 보면서 눈물 짓는 분들이 많다고 한다"며 "흔히 청년과 노인의 투표율을 비교하며 노인복지에 비해 청년복지가 약하다고 말씀하시는 분도 있지만 저는 그런 접근방식에 동의하지 않는 편이고, 현재 우리 사회는 청년의 삶도, 노인의 삶도 매우 절박하다"고 강조했다.

그는 그러면서 "그렇다고 청년과 노인 말고는 윤택한가요"라고 반문한 뒤 "지금 이 순간도 너나 할 것 없이 노후에 자식에게 짐이 되지 않으려 치열하게 살아가고 있는 것이 우리들"이라고 덧붙였다.

나아가 "저는 정치와 행정을 하면서 항상 우리 사회의 최소한의 권리와 먹고사는 문제를 해결하는 데 집중하고 있다"며 "기본소득, 기본주택, 기본금융 등 국민 '보편'의 경제적 기본권을 집중적으로 말씀드리고 주장하는 것도 이런 이유 때문"이라고 설명했다.

이 지사는 이에 따라 "경기도가 오늘(6일) 광역지자체 최초로 '중장년 행복캠퍼스' 설치를 발표했다"며 "상담, 취업교육, 노후준비지원 등 23개 사업에 400억원을 투입한다"고 소개했다.

그는 이어 "우리 사회 중장년과 노인들의 절박한 삶을 보듬기에는 아직 한참 모자라지만 드라마 '나빌레라'의 어르신께서 걱정없이 발레를 배우실 수 있는 '최소한'의 토대는 마련하고 싶다"며 "산업화의 주역으로 한평생 국가를 걱정했던 분들에게 그에 걸맞는 마땅한 존중이 전해질 때 비로소 우리 사회의 통합도 한걸음 가까워 질 것"이라고 강조했다.

