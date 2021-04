[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 6일 동대문구 제기동에 위치한 프란치스꼬의 집을 방문, 거리노숙인 점심 식사 배식 봉사에 참여했다.

유덕열 동대문구청장은 “거리노숙인들의 식사를 꾸준하게 챙겨주시고 있는 프란치스꼬의 집에 감사드리며, 코로나19로 상황이 어려워진 프란치스꼬의 집을 돕기 위해 우리 동대문구도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

