양천구, 2021년도 개별공시지가 열람 및 의견제출

4월5 ~ 26일 구청 홈페이지 등 열람 가능...주민편의 위해 의견제출 기간 내 감정평가사 상담실 운영

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 지역내 토지 2만1804필지에 대한 2021년도 개별공시지가 조사를 완료, 구청 홈페이지 등을 통해 4월5일부터 4월26일까지 구민열람과 의견접수를 받는다.

개별공시지가는 토지 관련 국세 및 지방세 부과기준 및 각종 부담금 부과기준으로 사용되는 자료로 구는 개별공시지가 조사를 하면서 객관성과 적정성을 확보하기 위해 많은 노력을 기울였다.

구청 홈페이지 및 서울 부동산정보조회시스템에서 토지 지번별 ㎡당 가격을 확인할 수 있으며, 이에 의견이 있는 토지소유자나 그 밖의 이해관계인은 개별공시지가 의견제출서에 신청사유를 작성, 인터넷, 우편, 또는 직접 방문, 제출할 수 있다.

구는 의견제출 기간, 구청 1층 부동산정보과에 구민 편의를 위해 감정평가사로 구성된 개별공시지가 상담실을 운영한다는 방침이다.

상담기간은 4월14일, 4월22일 오후 2시부터 4시까지, 상담을 원하는 구민은 사전예약 접수를 통해 유선 또는 방문상담이 가능하다.

구는 개별공시지가 열람기간이 지난 후 이의신청 기간(2021. 5.31~ 6.30)에도 두 차례 상담실을 운영할 예정이다.

자세한 내용은 구청 부동산정보과 지가조사팀으로 문의하면 된다.

김수영 양천구청장은 “공개된 개별공시지가에 대해 감정평가사로부터 직접 상담을 받아 조사된 가격에 대한 궁금증을 해소하는데 많은 도움이 되길 바란다”고 말했다.

