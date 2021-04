양천구, 어르신 요양시설·장애인복지시설 등 종사자 1인 당 20만 지원

소상공인, 취약계층, 피해업종, 필수노동자 등 4개 분야 구분... 총 195억여 원 규모, 정부 지원금의 사각지대까지 꼼꼼히 챙겨

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 코로나 19 때문에 더욱 어려워진 피해 계층을 보듬기 위해 총 195억여 원을 지원한다.

구는 정부 4차 재난지원금에서 소외된 사각지대를 자세히 살펴 ▲소상공인 지원 ▲취약계층 지원 ▲피해업종 등 지원 ▲필수노동자 지원 등 4개 분야 17개 세부사업으로 구분, 지원한다는 방침이다.

소상공인 지원방안으로 먼저, 정부의 4차 재난지원금과 별개로 집합금지 및 집합제한 업종 1만450개 소 소상공인에게 업체 당 60만 원에서 최대 150만 원 ‘서울경제 활력자금’을 지원한다.

집합금지·영업제한 업종으로 폐업한 사업장 1920개소에도 1인 당 50만 원을 지급, 소상공인 1000명에게 2000만 원 한도 내에서 보증료 0.5%와 1년간 무이자 융자도 지원할 계획이다.

또, 만 19~34세 미취업자 중 최종학력 졸업 후 2년 이내인 6800명에게 1인 당 50만 원의 ‘미취업 청년 취업장려금’을 양천사랑상품권으로 지급, 기초생활보장 수급자, 차상위 계층 등 저소득 취약계층 2만2000여 명에게 생활지원금을 1인 당 10만 원 지원한다.

특히, 코로나 19의 직격탄을 맞은 가구소득 중위 120% 이하인 예술인 1200여 명에게 1인 당 100만 원, 법인택시, 마을버스, 전세버스 공항버스 운수 종사자 1800여 명에게는 1인 당 50만 원이 지원된다.

피해 지원 사각 업종 지원책으로는 집합 금지·집합제한에 동참한 업종 중에서 무등록 사업자 40개소(PC방, 실내체육시설 등)와 지역내 종교시설 중 건물을 임차한 시설 320여 개소에 50만 원 상당 방역물품을 전달할 계획이다.

또, 관광·MICE 소상공인 180여 개소에도 업체 당 200만 원이 지원되며, 마을버스 업체 3개소에도 1000만 원씩 피해지원금을 지원한다.

코로나 19에 대응하는 필수노동자 지원방안으로 어르신 요양시설 종사자와 장애인복지시설 및 노숙인시설 종사자 총 1015명에게 1인 당 20만 원이 지원, 청소대행업체 환경미화원 122명에게는 20만 원 상당 방역물품이 지원된다.

김수영 양천구청장은 “정부지원금에서 소외된 사각지대를 보듬는 이번 재난지원금을 신속하게 집행, 코로나 19라는 어려움을 함께 이겨내는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

