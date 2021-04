바이든표 초대형 인프라 투자안에 'ESG펀드' 훈풍

[아시아경제 조유진 기자] 환경을 보호하고, 사회적으로 옳은 경영 판단을 내리며, 건전한 지배구조를 갖춘 기업에 투자하는 이른바 ‘ESG’ 투자 트렌드가 바이든 행정부발(發) 인프라 투자정책의 수혜를 누릴 것으로 보인다고 미 경제 매체 CNBC가 4일(현지시간) 보도했다.

탄소 중립 등 에너지 패러다임 전환 속 코로나19 팬데믹과 미국 텍사스주 이상한파 등 전지구적인 재앙이 잇따르면서 환경을 보호하고 사회적으로 가치있는 일에 투자해야 한다는 공감대가 ESG에 대한 관심을 형성하고 있다.

여기에 친환경을 핵심 정책으로 내세운 조 바이든 미 대통령의 초대형 인프라 투자안이 발표되면서 ESG 투자 열기를 부추기고 있다고 CNBC는 전했다.

CNBC는 "바이든 대통령의 인프라 이니셔티브와 기후변화 대응을 위한 일련의 조치들이 ESG펀드 투자자들에게 훈풍이 될 수 있다"며 자본투자 시장에 높아진 ESG에 대한 관심은 바이든 대통령의 인프라 투자안을 계기로 더욱 커질 수 밖에 없을 것이라고 전했다.

또 "전기차 산업 지원과 주택 공급, 신재생에너지 투자 등을 핵심으로 하는 인프라 투자안이 스마트 그리드 기술, 대체 에너지, 5G, 자동화와 로봇공학, 인공지능(AI) 분야에도 투자 바람을 일으키며 ESG펀드에 활기를 넣을 것"이라고 했다.

ESG펀드 규모는 매년 성장세를 거듭해왔다. 모닝스타데이터에 따르면 ESG 펀드는 지난해에만 511억달러의 자금을 신규 모집하는 등 전통적인 펀드 대비 강세를 보였다. 최근 3년간 투자 카테고리 상위에 포함된 펀드 4개 중 3개가 ESG펀드에 해당한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr