담양군, 코로나19 피해 중소기업 법인 지방소득세 3개월 납부 연장

‘4월은 법인 지방소득세 신고·납부하는 달’, 납부 홍보 나서

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 코로나19 방역 조치에 따른 집합 금지 영업 제한 업종의 중소기업을 대상으로 법인 지방소득세 납부 기한을 4월 말에서 7월 말로 3개월 직권 연장한다고 5일 밝혔다.

관내 사업장을 둔 12월 말 결산법인은 2020년 귀속 사업연도 소득에 대한 법인 지방소득세를 과세표준 및 세액신고서’와 첨부 서류를 작성해 오는 30일까지 신고·납부해야 하나 납부 기한을 연장받은 중소기업은 별도로 신청할 필요 없이 자동으로 연장 혜택을 받을 수 있다.

법인 지방소득세 신고 납부는 지방세전자시스템인 위택스를 통해 하거나 담양군청 세무회계과로 우편 또는 방문 신고하면 된다.

군 관계자는 “법인 지방소득세 신고는 전자·우편·방문으로 가능하나 코로나19 예방 차원에서 방문 신고보다는 위택스를 통한 비대면 전자신고를 적극 활용해 달라”고 당부했다.

한편, 담양군은 2021년 법인 지방소득세 확정신고 기간을 앞두고 납세자가 성실하게 납세의무를 이행할 수 있도록 관내 2000여 개 사업장에 안내문을 발송하는 등 다각적인 홍보활동에 나섰다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr