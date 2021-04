인도네시아서 60대 교민 코로나19로 숨져…한인 6번째 사망

[아시아경제 부애리 기자] 인도네시아에서 60대 한국 교민 남성이 코로나19 병원 치료를 받던 중 사망했다.

인도네시아에서 한국인·동포가 코로나19로 사망한 사례는 이번이 6번째다.

3일 인도네시아 주재 한국대사관에 따르면 자카르타 외곽 땅그랑에 거주하는 건설업 종사 교민 A(69)씨가 3주 전 코로나19 확진 판정을 받고 입원 치료를 받던 중 이날 숨졌다.

A씨는 기저질환은 없었지만 입원 후 상태가 계속 악화하면서 열흘 전부터 인공호흡기를 착용했던 것으로 알려졌다.

현재까지 대사관 집계로 한국인·동포 누적 113명이 확진 판정을 받아 6명이 숨지고, 102명이 회복했으며 나머지는 치료 중이다.

대사관 집계로는 한국인·동포 확진자가 113명이지만, 인도네시아 보건 당국이 통보해주지 않기 때문에 확진 판정을 받고도 대사관에 신고하지 않은 한국인 수는 훨씬 더 많을 것으로 추정된다.

인도네시아에서 출발해 한국에 입국한 뒤 확진 판정을 받은 한국 국적자는 누적 228명, 외국인은 누적 153명에 달한다.

한편 인도네시아 전체 누적 확진자는 152만7000여명, 사망자는 4만1000여명이다.

