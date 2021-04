[아시아경제 부애리 기자] 행정안전부 정부청사관리본부가 정부대전청사에서 확진자 1명이 추가로 발생했다고 3일 밝혔다.

추가 확진자는 대전시 둔산동 정부대전청사 1동 13층에서 근무하는 중소벤처기업부 직원이다.

지난 1일 양성 판정을 받은 중기부 확진자와 같은 사무실에서 근무했으며 전날 검체 검사를 받아 이날 오전 양성 판정을 받았다.

대전청사관리소는 추가 확진자 발생 상황을 입주기관에 공유하고 주말 구내식당 운영을 일시 중단했다.

