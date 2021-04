존폐위기 쌍용차, 회생 방안 없나

자율구조조정 기간 내 HAAH 투자의향서 못 받아

회생법원 당장 법정관리 돌입 하진 않아

에디슨 모터스·박석전앤컴퍼니 등 인수 관심

[아시아경제 이기민 기자, 박선미 기자] 쌍용자동차가 자율구조조정 기간 내에 미국 HAAH오토모티브로부터 투자의향서(LOI)를 받지 못하면서 결국 타이밍 싸움에 내몰렸다. 쌍용차가 기업회생절차(법정관리)를 피하려면 이른 시일 내 투자 내용이 담긴 HAAH의 LOI와 P플랜(사전회생계획)을 법원에 제출해야 한다.

2일 법원과 업계에 따르면 서울회생법원은 당장 쌍용차의 법정관리에 돌입하지는 않을 방침이다. 회생법과 서울회생법원 실무준칙상 법정관리를 개시하려면 쌍용차의 보정서를 검토한 후 채권자들로 구성된 채권자협의회의 의견을 묻는 절차를 진행하기 때문이다. 앞서 쌍용차는 자율구조조정이 끝나는 지난달 31일 HAAH의 LOI를 제외한 보정서를 제출한 바 있다.

쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.04.02 00:00 장중(20분지연) 관련기사 쌍용차, 3월 총 7152대 판매…전년比 23.5%↓이동걸 "쌍용차 노사, 여전히 안이…'생즉사 사즉생'으로 협상해야" 쌍용차, P플랜 돌입 '성사냐, 좌초냐' 다음주 판가름 전망 close 가 법정관리 위기에서 벗어나려면 관련 절차가 진행되는 1~2주 이내에 투자 내용과 액수가 구체적으로 기재된 HAAH의 LOI 제출이 필수다. 법원 관계자는 "재판부가 언제 회생절차를 개시할지는 속단할 수 없으나 법적으로 채권자협의회 의견 수렴절차를 거치는 시간이 필요하다"고 말했다. 물론 법원이 법정관리를 개시한 후에도 LOI 제출은 가능하지만 초단기 법정관리인 P플랜으로 전환되지 않는다.

문제는 HAAH가 현재 일부 투자자와의 협상에서 진통을 겪고 있다는 점이다. HAAH의 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)들은 쌍용차의 자율구조조정 전 발생한 3100억원과 올해 1·2월 급여 및 세금 600억원 등 3700억원에 달하는 공익채권을 부담스러워 하고 있는 것으로 알려졌다. FI 중 한 곳이 쌍용차 투자에 손을 떼면서 HAAH가 새로운 투자자를 물색하고 있다는 이야기도 나오고 있다. 이 때문에 직원들이 회사가 흑자로 전환하기 전까지 스스로 연봉을 삭감해 투자자의 투자 부담을 낮춰야 하는 상황이라는 지적도 나온다.

현재 HAAH 이외에 쌍용차 인수에 관심을 보이는 회사들도 등장하고 있다. 국내 전기 상용차 업체인 에디슨 모터스가 언론을 통해 투자 의향을 내비치는 것이 대표적이다. 뿐만 아니라 중소 사모펀드 현림파트너스의 계열사인 박석전앤컴퍼니도 지난달 31일 법원에 경영권 매수 및 투자서를 제출했다. 다만 쌍용차와 상거래 채권단인 쌍용차 협동회에서는 HAAH처럼 미국 판매망을 갖춰 단기간에 상황을 반등시킬 수 있는 회사를 찾고 있다.

산은의 쌍용차 지원 역시 단기 위기를 넘길수 있는 방안으로 떠오르고 있지만 산은은 쌍용차가 신규 투자자를 확보하지 못하면, 또 투자자 확보 후 경영정상화가 가능한 사업계획을 받아야만 지원책 모색이 가능하다는 기존 입장을 유지 중이다. 다만 금융당국과 산은은 쌍용차가 최종 투자를 받지 못할 경우에 대비한 후속 조치를 생각해 놓은 것으로 보인다. 은성수 금융위원장은 전날 기자들에게 "쌍용차 문제와 관련해 이동걸 산업은행장과 여러 상황별 어떻게 대응할 것인지에 대해 얘기를 해왔다. 결과를 보고 필요한 일을 하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr박선미 기자 psm82@asiae.co.kr