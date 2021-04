곽옥금 교수, ‘입학자원 확보 위한 전략’



최현수 교수, ‘창의융합교육의 필요성’



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭)는 4월 1일 오후 대학본부경영관 1층 대강의실에서 곽옥금 교수와 최현수 교수를 초청해 특강 시간을 가졌다.

곽 교수는 입학자원 확보를 위한 전략을, 최 교수는 창의융합교육의 필요성과 발전방향을 주제로 특강을 했다.

이날 특강에는 동명대 제10대 차기 총장에 내정된 전호환 동남권발전협의회 상임위원장(전 부산대 총장)도 참석했다.

전 위원장은 총장 내정 이후 임기 개시를 준비하는 차원에서 ‘Do-ing인재’ 육성 등을 전파하며 교내 업무 인수 활동을 벌이고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr