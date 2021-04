올리브영, 독도 토너 등 담은 '땡큐 기프트' 신청 접수

골드·블랙·그린 회원 1만5000명에 최대 15만원상당 키트 증정

11일까지 공식 온라인몰·모바일 앱서 신청 "차별화 혜택 강화할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 올리브영이 우수 고객 특별한 선물을 통해 멤버십 혜택 차별화에 나섰다.

올리브영은 오는 11일까지 골드 올리브, 블랙·그린 올리브 등급 멤버십 회원을 대상으로 상반기 '땡큐 기프트(THANK YOU GIFT)' 신청 접수를 진행한다고 2일 밝혔다.

올리브영은 2016년부터 매년 상·하반기 두 차례에 걸쳐 일정 등급 이상의 멤버십 회원에게 선물을 전달하는 '땡큐 기프트' 행사를 진행하고 있다. 올해 상반기에는 추첨을 통해 1만5000명을 선정해 최대 15만원 상당의 선물을 증정한다.

이번 '땡큐 기프트'는 가치소비 트렌드를 겨냥해 '클린뷰티'를 주제로 '올리브영 클린뷰티' 인증을 받은 국내 신진 브랜드의 대표 제품을 다양하게 담았다. '필(必) 환경' 흐름을 반영해 포장재는 종이 소재로 만들었고 식물성 잉크를 활용했다.

'블랙·그린올리브' 회원을 위한 '땡큐 기프트'에는 '라운드랩 독도 토너 100㎖', '아비브 어성초 에센스 카밍 펌프 20㎖' 등 총 8만원 상당의 상품 6종을 담았다. '골드 올리브' 회원에게는 '라운드어라운드 그린티 100 데일리 버블 폼 200㎖' 등 상품 3종을 추가로 구성한 총 15만원 상당의 키트를 전달한다.

'땡큐 기프트'는 오는 11일까지 올리브영 공식 온라인몰과 모바일 애플리케이션 내 이벤트 페이지에서 응모 가능하다. 선정된 고객은 오는 23일부터 5월9일까지 응모 시 선택한 매장에서 수령할 수 있다. 문자로 개별 안내 예정이다.

올리브영은 온·오프라인을 통합한 멤버십 제도를 통해 회원 등급을 세분화하고 차별화된 혜택을 제공하고 있다. 반기별 누적 구매 금액을 기준으로 '골드 올리브'는 100만원 이상, '블랙 올리브'는 70만원 이상 100만원 미만, '그린 올리브'는 40만원 이상 70만원 미만 고객에게 부여된다. 지난해 올리브영이 제작한 '땡큐 기프트'는 '2020 대한민국 패키지 디자인 대전'에서 일반 부문 동상을, '2021 아시아 디자인 프라이즈(Asia Design Prize)'에서 전체 응모작 중 10% 이내 우수 작품에게 수여하는 '위너'를 수상했다.

