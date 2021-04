성동안심상가 서울시 동북권 광역일자리카페 1호점 ‘청년 일·다(多)·방(訪)’ 개소

6일 온라인 생방송으로 청년 취업 연계하는 ‘청년 일·다·방’ 개소식 알려...청년 인기 IT 직무 특화 프로그램, AI면접과 역량검사 체험, 현직자 멘토와 실습 프로그램도 있어

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 6일 당일 온라인 라이브 진행과 함께 성동안심상가에 서울시 동북권 광역일자리카페 1호점 ‘청년 일·다·방’을 개소한다.

청년 일자리카페는 취업준비를 하는데 필요한 취업상담, 스터디룸 제공부터 직무 특강, 현직자 멘토링 등이 무료로 진행되는 종합 취업지원 공간이다.

구는 청년취업지원 인프라 역할을 충실히 수행하고 취업연계를 활성화하기 위해 지난 해 서울시 광역일자리카페 선정, 올해 성동안심상가 내 일자리카페 조성 기반을 마련했다.

이번에 문을 여는 ‘청년 일·다·방’은 IT분야, 4차 산업특화된 일자리카페로 개발, 보안, 빅데이터, 네트워크 등 직무를 세분화해 심화된 직무 교육을 진행한다.

특히, IT 산업에 실제 근무 중인 현직자 멘토를 섭외, 실무 프로그램을 활용한 포트폴리오 제작, 코딩테스트 등 실습 위주의 프로그램도 이루어질 예정이다.

심화 과정을 원하는 청년들을 대상으로는 그룹을 구성해 맞춤형 집중 멘토링을 진행, 코로나 이후 새롭게 도입되는 채용 전형인 AI 면접과 역량검사 체험 기회와 결과분석 컨설팅도 제공할 예정이다.

이외도 이력서 사진촬영, 자기소개서 컨설팅을 통한 입사서류 작성을 지원, 방문하면 직접 전문 상담사와 취업상담을 받을 수 있다.

또 공식 SNS를 통해 청년 지원정책부터 취업 꿀팁, 성수동 지식산업센터 채용 정보 등을 쉽게 접할 수 있다.

정원오 성동구청장은 “많은 청년들이 청년 일·다·방의 문을 두드려 코로나19 고용 한파로 힘들었던 청년들이 막막했던 취업 스트레스를 덜고 꿈을 이룰 수 있길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr