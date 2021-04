外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항

외국인 7000억 넘게 순매수

코스피 3080, 코스닥 960 안착

[아시아경제 이민우 기자] 외국인들의 순매수에 힘입어 코스피와 코스닥 시장 모두 상승마감했다.

1일 코스피는 전날보다 0.85%(25.98포인트) 오른 3087.40에 마감했다. 3073.77로 강보합 출발한 이후 끝내 별 다른 하락 없이 3080선을 지켜냈다.

이날 외국인은 코스피 시장에서 5626억원어치를 순매수했다. 지난달 11일 1조7069억원 이후 하루 순매수 최대 기록이다. 반면 개인과 기관은 각각 4032억원, 1616억원을 순매도했다. 오전까지는 순매수를 유지한 기관은 오후 들어 순매도로 반전했다.

업종별로는 의료정밀(4.11%), 섬유·의복(3.05%), 전기·전자(2.45%), 화학(1.48%) 등이 올랐다. 운수창고(-1.55%), 건설업(-1.36%), 철강·금속(-1.08%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목 거의 모두 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 8,000 등락률 +6.04% 거래량 5,788,641 전일가 132,500 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close 의 상승폭이 6.0%로 가장 컸다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 1,500 등락률 +1.84% 거래량 18,485,940 전일가 81,400 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!삼성전자, 글로벌 1위 기업에 반도체 납품한다!! 딱! 말씀드립니다 close (1.8%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 819,000 전일대비 14,000 등락률 +1.74% 거래량 303,065 전일가 805,000 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시SK이노, '비토권' 불발 대비 美공장 철수컨설팅도 받아 close (1.7%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 667,000 전일대비 7,000 등락률 +1.06% 거래량 237,252 전일가 660,000 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 이시간 주가 +0.3%.... 최근 5일 개인 5만 8914주 순매도모두가 놀란, 업계 1위 ‘주식카톡방’의 무료 선언! 美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close (1.0%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 600 등락률 +0.72% 거래량 2,330,310 전일가 82,900 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 기아, 3월 총 25만1362대 판매…전년 대비 8.2%↑실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close (0.7%) 등의 순서였다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 747,000 전일대비 1,000 등락률 -0.13% 거래량 56,832 전일가 748,000 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발'코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수 close 만 -0.1% 떨어졌다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 324,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 521,553 전일가 324,500 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close 은 보합을 기록했다.

코스닥의 상승세는 더욱 거셌다. 전일 대비 1.01%(9.61포인트) 오른 965.78에 마감한 것이다. 956.87로 강보합 출발 이후 오전 한때 954.93까지 밀렸지만 상승세로 전환해 960선에 안착했다.

외국인과 기관의 매수세가 주효했다. 각각 1339억원, 166억원을 순매수했다. 반면 개인은 1501억원을 순매도했다.

업종 대부분 올랐다. 출판·매체복제 업종이 5.16%로 가장 많이 상승했다. 이어 반도체(2.56%), 종이·목재(2.53%), 컴퓨터서비스(2.41%) 등의 순서였다. 비금속(-1.17%), 운송장비·부품(-0.48%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목에선 등락이 엇갈렸다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 323,400 전일대비 15,300 등락률 +4.97% 거래량 50,579 전일가 308,100 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close (4.9%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 134,400 전일대비 4,300 등락률 +3.31% 거래량 442,675 전일가 130,100 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close (3.3%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 317,700 전일대비 6,700 등락률 +2.15% 거래량 22,914 전일가 311,000 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵' close (2.1%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 165,000 전일대비 2,000 등락률 +1.23% 거래량 113,133 전일가 163,000 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close (1.2%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 150,700 전일대비 700 등락률 +0.47% 거래량 131,017 전일가 150,000 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵' close (0.4%) 등은 상승했다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,150 전일대비 1,050 등락률 -2.68% 거래량 1,587,535 전일가 39,200 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close (-2.6%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,000 전일대비 1,300 등락률 -0.91% 거래량 76,002 전일가 142,300 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시CJ ENM X 카카오페이지, '제5회 추리·미스터리·스릴러 소설 공모전' 개최 close (-0.9%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,000 전일대비 400 등락률 -0.76% 거래량 281,141 전일가 52,400 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵' close (-0.7%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 99,200 전일대비 700 등락률 -0.70% 거래량 114,644 전일가 99,900 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감 close (-0.7%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 135,800 전일대비 200 등락률 -0.15% 거래량 571,321 전일가 136,000 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 13만 5400원.. 전일대비 -0.44%美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵' close (-0.1%) 등은 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr