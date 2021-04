[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지방우정청(청장 정창림)은 주택용 우편수취함 1000개를 기부했다고 1일 밝혔다.

우편수취함은 지난해 집중호우로 주택이 침수돼 임시시설에서 생활하는 구례군 수재민에게 전달될 예정이다.

전남우정청은 이외에도 광주·전남 사회취약 계층 등을 대상으로 4300개의 우편 수취함을 무료 배부할 계획이다.

정창림 청장은 “앞으로도 우체국 이용에 불편함이 없도록 광주·전남 지역민을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

