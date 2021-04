▲연구부총장 겸 융합연구원장 문전일 ▲대학원장 겸 융합전공 책임교수 문제일 ▲교무처장 유성운 ▲기획처장 황재윤 ▲연구처장 이윤구 ▲기초학부장 강효상 ▲신물질과학전공 책임교수 겸 신물질과학연구소장 정낙천, ▲정보통신융합전공 책임교수 겸 정보통신융합연구소장 장진호 ▲뇌?인지과학전공 책임교수 겸 뇌?인지과학연구소장 이성배 ▲뉴바이올로지전공 책임교수 겸 뉴바이올로지연구소장 구재형 ▲ICT연구본부장 강태훈 ▲소재원천연구본부장 이명재 ▲전자정보시스템연구부장 박지호 ▲지능형로봇연구부장 강원석

