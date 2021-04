교보생명, 금융권 최초 'PASS 인증' 콜센터 도입

휴대폰만 있으면 콜센터 신용대출 신청 시 간편인증 가능

[아시아경제 기하영 기자]교보생명은 금융권 최초로 콜센터를 통한 대출 상담 시 PASS 애플리케이션(앱)으로 본인인증이 가능한 서비스를 도입했다고 1일 밝혔다.

서비스 대상은 교보생명의 콜센터를 거쳐 진행되는 신용대출로 고객은 상담원과 통화 중 바로 본인인증이 가능하다.

통상 콜센터를 통한 신용대출은 상담신청, 고객본인확인, 대출가능금액·금리 안내, 본인인증, 대출신청·약정, 대출지급 순으로 이뤄진다. 기존에는 본인인증 과정에서 자동응답시스템(ARS) 비밀번호를 사전에 발급받지 못했거나 분실한 경우 고객플라자를 직접 방문해야 해 고객 불편 및 불만족 요인이 됐다. 실제 콜센터를 통한 신용대출 고객 중 고객플라자를 찾은 비율은 36%에 육박했다.

하지만 이제 통신 3사 가입자라면 누구나 유효기간 3년의 PASS 인증서를 발급받아 콜센터 신용대출 본인인증에 사용할 수 있다. PASS 인증서는 정부24, 국세청 홈택스 등 전자정부서비스에서 중·장년층의 이용 비중이 특히 높게 나타나는 등 신뢰성과 범용성은 물론 안전성과 편의성까지 두루 갖춘 것으로 평가받는다.

앞서 교보생명은 지난해 9월 보험업계 최초로 금융플랫폼인 카카오페이에서 신용대출 및 보험계약대출을 서비스해 고객 접근성과 편의성을 개선한 바 있다.

교보생명 관계자는 "금융권 전반의 급속한 디지털 환경 변화에 발맞춰 콜센터에도 모바일 본인인증수단을 도입함으로써 비대면 채널 경쟁력을 높일 것으로 기대한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr