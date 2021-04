서울시, MICE산업 온·오프 '하이브리드형' 전환 추진

'서울 마이스산업 육성 계획' 종합대책 발표… ‘하이브리드 MICE 도시’ 비전, 5대 주요사업 추진

하이브리드 국제회의에 기술사용료 최대 2억 지원, 3D가상회의플랫폼도 무상 개방

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울관광재단이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 마이스(MICE) 산업을 온·오프라인을 병행하는 '하이브리드형'으로 전환하기 위한 종합대책을 가동한다.

1일 서울시는 '2021년 서울 마이스산업 육성 계획'과 5대 주요 사업을 발표하고 ‘하이브리드 비즈니스 마이스 도시’라는 비전 아래 안전하고 혁신적인 MICE 개최를 전면 지원하는 한편 포스트코로나 시대 변화된 마이스 시장에 최적화된 환경을 선제적으로 구축한다고 밝혔다.

5대 주요 사업은 ▲비대면 첨단기술을 활용한 하이브리드 국제회의 지원 ▲5개 성장단계별 전시회 34개 선정·지원 ▲안전한 오프라인 행사를 위한 방역·보험 지원 ▲뉴노멀 MICE 콘텐츠 개발 공모전 ▲글로벌 국제회의 기획자(PCO) 육성 프로그램 등이다.

우선 화상회의 장비 등 온라인·하이브리드 국제회의 개최에 필요한 첨단기술 사용료로 활용할 수 있도록 외국인 50명 이상이 참가하는 온·오프라인 행사에 최대 2억 원을 지원한다. 당초 오프라인 행사만 지원했던 것을 작년 코로나 상황에서 온라인 행사까지 확대한 것이다. 온라인 회의의 경우 서울시가 구축한 3D 가상회의 플랫폼 ‘가상회의 서울’을 이용할 수 있도록 무상으로 개방하고, 운영비 등 부가사용료도 최대 1000만 원 지원한다.

전시회·박람회도 하이브리드와 비대면 방식으로의 체질 개선에 속도를 낸다. 기획 단계부터 세계적 규모 행사까지 5개 성장단계별로 총 34개 전시회를 선정해 최대 8000만 원을 지원하고, 해외 마케팅, IT 기술 컨설팅 같은 전문 컨설팅도 병행해 CES에 버금가는 국제적인 전시회로 성장을 지원한다. 비대면 국제회의를 위한 ‘가상회의 서울’처럼 비대면 전시회·박람회 개최를 위한 온라인 플랫폼도 한국전시주최자협회와 공동으로 상반기 중 개발, 하반기부터 무료로 개방한다.

아울러 ‘안전’이 개최지 선정의 최우선 조건으로 부각되고 있는 만큼 행사장, 참가자, 주최자를 각각 맞춤형으로 지원하는 ‘서울형 안심 마이스 모델’을 통해 ‘안전한 K-MICE’ 이미지를 확산한다. 4월 중에는 ‘서울형 뉴노멀 MICE 콘텐츠 개발 공모전’을 개최, 코로나 이후 변화된 MICE 시장에 선제적으로 대비할 수 있도록 지속가능한 콘텐츠·상품 개발을 유도한다. 총 10개사를 선정해 최대 2000만 원을 지원한다.

이어 하이브리드 MICE 기획인력을 키우기 위한 ‘글로벌 국제회의 기획가(PCO) 육성 프로젝트’를 새롭게 시작한다. 4~5월 중 참가자를 모집해 6~11월 진행한다. 한국PCO협회를 비롯해 해외 MICE 국제기구인 PCMA(전문컨벤션관리협회), ASAE(미국협단체임원진협회) 등과 협업해 연출형 PCO 등 경력별 맞춤형 교육과정을 운영할 예정이다.

주용태 서울시 관광체육국장은 “서울은 5년 연속 ‘세계 3위의 국제회의 도시’이자, 6년 연속 ‘세계 최고의 마이스 도시’로 선정됐을 만큼 전 세계가 주목하고 선호하는 대표 마이스 도시”라며 “포스트 코로나 시대, 첨단기술과 결합된 마이스 시장이 확장되는 트렌드에 발빠르게 대비해 서울을 안전하고 혁신적인 마이스 도시로 성장시키고, 서울의 미래 경쟁력을 견인시킬 성장 동력으로 삼겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr