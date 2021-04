4월2일은 '사이버범죄 예방의 날'…경찰, 공모전 등 예방홍보 전개

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 4월2일 '사이버범죄 예방의 날'을 맞아 사이버안전에 대한 국민 인식을 높이기 위한 다양한 홍보활동을 전개한다고 1일 밝혔다. 사이버범죄 예방의 날은 사이버범죄 예방의 중요성과 실천 방법에 대해 생각해보는 기회를 갖자는 의미로 2015년 제정됐다.

경찰은 먼저 지난달 22일부터 이달 19일까지 '대국민 사이버범죄 예방 콘텐츠 공모전'을 운영 중이다. 공모전은 사이버범죄 예방(사이버사기·메신저피싱 예방 등)을 주제로 동영상·이모티콘·포스터 등 3개 부분에서 진행된다. 전문가 심사와 온라인 국민투표를 거쳐 최종 27개 작품이 선정될 예정이다.

다양한 사이버범죄 예방홍보 콘텐츠를 만날 수 있는 전용 누리집도 개설·운영되고 있다. 누리집에는 사이버사기, 메신저피싱 등 주요 사이버범죄에 대한 예방홍보 카드뉴스·예방수칙 안내 동영상 등이 게시됐다. 특히 2일부터 30일까지 퀴즈, 응원 메시지 영상 추첨 등 다채로운 이벤트가 열린다.

경찰은 사이버사기·악성코드 등 각종 사이버범죄 예방을 위해 무료로 배포하고 있는 '사이버캅' '폴안티스파이' 앱 사용도 당부했다. 경찰 관계자는 "국민의 눈높이에 맞는 다양한 정보를 제공하고 관계기관과 협업해 사이버범죄에 즉시 대응할 수 있는 다양한 정책을 추진해 나갈 예정"이라고 말했다.

