경기도, 온라인 정책플랫폼 '도미니' 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 주민자치시대 활성화에 기여할 온라인 정책플랫폼 '도미니'(domini.or.kr) 서비스를 1일부터 시작한다.

'도미니'는 경기도민에서 따온 이름으로 2019년 '제1회 경기도민정책축제'에서 제안된 내용을 경기도마을공동체지원센터가 연구ㆍ설계해 공공서비스로 만들었다.

주민이 일상생활, 지역 내 문제를 발견하고 해결방안을 상상ㆍ제안하면 정책으로 발전시켜 주민에 의한 마을문제 해결과 주민자치 발전을 돕는 데 목적이 있다.

도민 5인 이상이 육아, 취업, 돌봄, 환경, 문화, 보건, 건강 등 여러 가지 문제에 대한 해결방법을 '도미니'에 제안하고 다른 10명 이상이 공감하면 도가 제도화될 수 있도록 지원하는 방식으로 운영된다.

도는 10개 이상 공감을 받은 제안에 대해 마을지원기관 실무자, 공공정책분야 전문가 등으로 구성된 운영위원 70인의 추천과정을 거친 후 조사, 학습, 토론, 세미나, 주민 홍보 등에 사용할 수 있는 정책개발비를 10만원에서 최대 200만원까지 지원한다.

김영철 도 소통협치국장은 "도미니가 주민 제안 정책화를 위한 주요 소통 창구로 자리잡아 주민과 공공기관간 원활한 협력체계 구축에 핵심적 역할을 할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr