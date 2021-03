서훈 뉴욕 도착..한미일 안보실장 회의 일정 개시

뉴욕 북미 채널 점검 후 회의 참석 예정

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 서훈 청와대 국가안보실장이 31일(현지시간) 한미일 안보실장 회의 참석을 위해 미국에 도착했다.

서 실장과 김형진 안보실 2차장, 김준구 평화기획비서관은 이날 뉴욕시 소재 존 F. 케네디(JFK) 공항에 도착했다.

서 실장은 북미 뉴욕 채널 등을 점검한 뒤 한미일 안보실장 회의가 열릴 메릴랜드주 아나폴리스에 있는 해군사관학교로 이동할 예정인 것으로 알려졌다.

조 바이든 행정부가 출범한 뒤 한미일 안보실장 회의가 대면으로 열리는 것은 이번이 처음이다.

이번 회의에선 북한 비핵화 문제와 신종 코로나바이러스 감염증 대응, 기후변화 대처 등 현안이 논의될 전망이다.

서 실장은 한미일 회의와는 별도로 제이크 설리번 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관과 만나 대북정책 등 현안을 협의할 계획이다.

이번 회의에서는 미 측이 북한 핵과 미사일 문제 대응에 대한 한미일 공조를 강조해왔던 만큼 한일관계 개선을 위한 논의가 이뤄질지도 주목된다.

서 실장은 한미일 회의 외에 기타무라 시게루 일본 국가안보국장과 양자 회담도 예정하고 있다.

서

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr