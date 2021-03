[아시아경제 배경환 기자] 구미 3세 여아 친모를 확인하기 위해 검찰이 진행한 유전자(DNA) 검사 결과가 기존 국립과학수사연구원 발표 내용과 동일한 것으로 확인됐다.

31일 검찰 등에 따르면 대검찰청은 이날 이러한 유전자 검사 결과를 경찰에 통보한 것으로 알려졌다.

앞서 국과수 검사에서도 미성년자 약취 혐의 등으로 구속된 석모씨가 숨진 여아 친모라는 결과가 나왔다. 하지만 석씨는 검거 후 출산 사실을 계속 부인하고 있다.

